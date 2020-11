Corsair : une offre tarifaire pour faciliter le retour des étudiants ultra-marins

Afin de permettre aux étudiants des départements d’outre-mer de rejoindre leurs familles durant la période de confinement, Corsair met en place une offre tarifaire dédiée pour tout départ de Métropole à destination de la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion jusqu’au 30 novembre 2020.



Des tarifs préférentiels aller simple au départ de Paris-Orly sont proposés vers Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre à 218€ TTC et vers La Réunion à 298€ TTC.



L’offre est valable pour tous les voyages réalisés avant le 30 novembre et comprend une franchise de 2 bagages en soute.



Au-delà de cette offre tarifaire, Corsair met également à disposition des étudiants antillais et réunionnais des tarifs promotionnels sur la base d’un vol aller/retour.



Corsair rappelle que dans le cadre de l’assouplissement des mesures commerciales, les étudiants disposant d’ores et déjà d’un billet pour voyager au mois de novembre, ont la possibilité de demander le report sans frais, un avoir bonifié jusqu’à 15% de sa valeur ou encore le remboursement de leur billet.