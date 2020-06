Costa Croisières lance la campagne "les vacances qui nous manquent"

Costa Croisières lance sa nouvelle campagne publicitaire " La vacanza che ci manca " (les vacances qui nous manquent). Elle sera en ligne sur tous les canaux numériques de la compagnie et dans ses six principaux marchés européens : L'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.



"La nouvelle campagne s'appuie de nouveau sur le concept de "manque" de vacances mais développe et adapte l'idée, la transformant en un message de reprise et d'optimisme pour la croisière et le tourisme dans son ensemble, qui se sont arrêtés en mars" explique un communiqué de presse.



"En effet, depuis quelques mois, Costa Croisières est inondée de photos, de commentaires et de messages de ses plus fidèles clients, qui ont hâte de revenir à bord. C'est pourquoi, en avril, la compagnie a décidé de compiler tous ces moments de croisière précieux via une campagne internationale sur les réseaux sociaux et les canaux de marketing directs de la compagnie."