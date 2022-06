Costa Croisières lance les festivités pour le baptême du Costa Toscana

A l'intérieur du Costa Toscana, le mobilier, l'éclairage, les tissus et les accessoires sont tous "Made in Italy".



L'offre à bord s'intègre dans ce contexte : du Solemio Spa aux espaces dédiés au divertissement ; des bars thématiques, en collaboration avec de grandes marques italiennes et internationales, aux 21 restaurants et espaces dédiés à l’expérience gastronomique.



Le nouveau restaurant Archipelago propose des menus créés pour Costa par trois grands chefs, Bruno Barbieri, Hélène Darroze et Ángel León, et imaginés pour explorer les destinations de la croisière également par le goût.



Pour le plaisir des plus petits, il y a le Splash AcquaPark, avec son toboggan positionné sur le pont le plus haut, un nouvel espace dédié aux jeux vidéo, et le Squok Club.



Pendant l'été 2022, le Costa Toscana propose un itinéraire d'une semaine avec des escales dans les villes et îles de la Méditerranée occidentale : Marseille, Savone, Civitavecchia/Rome, Naples, Ibiza et Valence.



Pendant la saison d'automne, Palma de Majorque remplacera Ibiza.