Costa Croisières recrée du lien avec les agents de voyages

Ces initiatives sont maintenues cette année, « nous allons faire monter à bord un maximum d’agents de voyages » affirme la directrice commerciale. Ceux-ci pourront aussi se familiariser avec de nouvelles fonctionnalités censées apporter « plus d’émotions » dans la proposition de voyages.



Ainsi le devis émotionnel est amélioré et relancé sur la plate-forme Costa Extra. Au lieu de se contenter d'imprimer un devis chiffré ou d'envoyer un email récapitulatif basique, le vendeur (habilité sur Extra) peut transférer à son client un email contenant « un lien vers un mini-site personnalisé et inspirationnel ». Costa met également en avant une nouvelle façon de communiquer auprès de ses clients.



Toujours sur Costa Extra, les « Moments in life » sont des contenus vidéos originaux qui peuvent être partagés avec le client en quelques clics par email, via WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Créés spécialement pour les vendeurs, ces petites vidéos doivent constituer « un outil de vente utile, incisif et engageant » à l’occasion d’anniversaires, de voyages en famille ou entre amis, d’escapades romantiques...