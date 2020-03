Costa Croisières suspend les croisières en Méditerranée avec escale en Italie jusqu'au 3 avril 2020

"En tant qu'entreprise italienne et seul opérateur de croisières battant pavillon italien, nous nous engageons à garantir le respect des réglementations et un soutien aux autorités italiennes et à la communauté dans cet effort extraordinaire pour faire face à la situation d'urgence actuelle" , a déclaré Neil Palomba, Président de Costa Croisières.



Ces derniers jours, Costa Croisières avait déjà annulé tous les passagers italiens sortants partant de croisières en dehors de la Méditerranée.



À bord des navires, le niveau de désinfection a été augmenté pour assurer une hygiène et une sécurité maximales aux invités et aux membres d'équipage et la société a adopté des tests de santé drastiques à l'embarquement depuis le début de l'urgence Covid-19.