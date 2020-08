Costa Croisières testera tous les passagers

Costa Croisières annonce par ailleurs l'obtention de la certification Biosafety Trust de RINA, qui a développé une certification du système de prévention des risques biologiques à bord. La compagnie italienne est le premier croisiériste à obtenir cette certification, développé par RINA.



Le processus de certification, réalisé par le biais d'audits, examine tous les aspects de la vie à bord et à terre - des procédures d'embarquement aux services hôteliers, en passant par la restauration, le fitness, les espaces de détente et les excursions à terre - et évalue la conformité du système avec les procédures du programme visant à prévenir et à contrôler les infections.



Afin d’obtenir la certification du RINA, des modules de formation spécifiques pour les équipages ont été créés. Ces programmes renforcent " les procédures strictes déjà en place à bord des navires, dans les terminaux d'embarquement et lors des excursions à terre, introduites avec le Protocole de sécurité Costa" .