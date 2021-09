Costa Firenze, vidéo de l'escale inaugurale à Marseille

Le navire est idéal pour les familles, avec des offres spécifiques et quelques nouveautés telles qu'un véritable "parc d'aventure" à bord. En effet, de nombreux nouveaux espaces sont consacrés aux enfants et aux adolescents, pour qu'ils puissent profiter de moments inoubliables, également avec leurs parents.



A bord, l'offre gastronomique est d’inspiration méditerranéenne, avec un large choix de possibilités de restauration garanties par 13 bars et sept restaurants pour satisfaire les palais les plus exigeants, comme le Steak House La Fiorentina, où ils peuvent déguster le célèbre steak florentin, les restaurants Palazzo Vecchio et Dei Medici, avec des menus dédiés à la cuisine méditerranéenne, et le restaurant Frutti di Mare et le Seafood Shack, avec des snacks spéciaux à base de fruits de mer à déguster en plein air. Ceux qui préfèrent les goûts plus exotiques peuvent essayer les restaurants Teppanyaki, Dim Sum ou Hot Pot.



Costa Firenze offre également de nombreux espaces pour des moments intimistes, à l’instar d’un « happy hour » en couple au coucher du soleil au bar Aperol Spritz dans la Roseraie… Imaginez… Un grand balcon en plein air avec des chaises balançoires et un éclairage tamisé, pour une atmosphère romantique au milieu de la mer. Les 9 bars à bord offrent un choix de qualité, grâce aussi à des partenariats avec de prestigieuses marques italiennes. En plus du bar Aperol Spritz, un autre exemple est le tout nouveau Frescobaldi Wine Experience, où les clients peuvent profiter d'une expérience de dégustation de vin vraiment unique.



Le Costa Firenze accorde également une attention particulière au respect de l'environnement. L'excellente performance environnementale du Costa Firenze a été reconnue par RINA, un organisme international de certification, avec Green Star 3, une notation volontaire couvrant tous les principaux aspects de l'impact environnemental d'un navire et exigeant une protection et une prévention maximales dans des domaines tels que les déchets, les eaux grises, les eaux noires, l'huile de machines, le CO2, l'ozone, les gaz à effet de serre, les particules, les oxydes de soufre, l'azote et les eaux de ballast, entre autres. En plus d'honorer le respect d'une série de normes de durabilité environnementale, la certification reconnaît également les solutions de conception et les procédures d'exploitation que Costa a volontairement mises en œuvre, que ce soit pendant la construction ou pendant la navigation, afin de surpasser les exigences de protection de l'environnement et le respect des réglementations internationales.