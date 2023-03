Costa programme deux croisières pour les membres du C|Club

Au départ de Ljumiden aux Pays-Bas le 25 juin 2023, le Costa Favolosa mettra le cap au nord pour découvrir les merveilles de la Norvège ; entre fjords, villages nichés entre montagnes vertes et mer bleue, et les pittoresques îles Lofoten.



Pour découvrir les traditions de ces lieux et les vivre comme un véritable "local", de nouvelles excursions ont été spécialement conçues : exploration des fjords à Stavenger en hors-bord ; découverte des îles Lofoten en kayak le soir.



Au départ d’Åndalsnes, les passagers peuvent être amenés dans un refuge alpin pour déguster des produits typiquement norvégiens ; à Trondheim, ils seront plongés dans la culture des Vikings. Et à bord, un expert en voyage révèlera aux invités de nombreuses curiosités et anecdotes pour un avant-goût de chaque visite.



La deuxième croisière du C|Club, partira le 21 septembre de Marseille, avec deux destinations, le Maroc et la Tunisie, pour un voyage de sens. Le Costa Favolosa visitera Tunis, Tanger et Casablanca, qui - avec une escale d'un jour et demi - permettra aux membres d’explorer Marrakech.



Et puis Carthagène, Malaga, Cadix, Barcelone, Savone, Civitavecchia/Rome et Palerme, entre villes d'art, ruines antiques, plages, marchés colorés, traditions et saveurs épicées.