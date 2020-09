Covid-19 : IATA veut des tests systématiques au départ pour tous les voyageurs internationaux

L’IATA demande "le développement d’un test satisfaisant les critères de vitesse, d’exactitude, d’abordabilité et de facilité d’utilisation qui pourrait être administré systématiquement sous l’autorité des gouvernements selon des normes internationales agréées".



"Il faudra que les fabricants de tests développent des tests rapides, précis, évolutifs, abordables et faciles à utiliser. Et, compte tenu de l'ampleur potentielle des tests requis, du personnel non médical devra être en mesure de les utiliser efficacement.



Il faudra que les gouvernements et les autorités sanitaires se mettent d'accord sur des normes communes pour que les tests administrés dans le pays de départ soient acceptés à l'arrivée" a déclaré Alexandre de Juniac. "Nous croyons fermement que les tests doivent être effectués avant le départ. "



Un sujet qui devra sans doute être un combat à mener avec l'ensemble de l'industrie touristique avant qu'un vaccin soit enfin mis sur le marché...