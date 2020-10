Covid-19 : "Nous n'avons rien appris du confinement du printemps dernier", selon Anne Sénéquier

TourMaG.com - Faisons un peu de fiction. Nous sommes 4 semaines plus tard, le confinement s'est bien passé, les hôpitaux ont retrouvé une certaine sérénité. Pensez-vous que nous allons devoir laisser la possibilité aux Français de pouvoir voyager comme ils l'ont fait cet été ?



Anne Sénéquier : Vous pensez aux vacances de Noël sans doute.



Nous verrons alors les mesures à mettre en place, suite à ce qu'il se passera à ce moment-là. Une chose est certaine et comme vous l'avez bien dit, nous entrerons de plain-pied dans l'hiver, donc nous ne revivrons pas ce que nous avons connu au mois de mai.



Cette temporalité doit être prise en compte dans les décisions. Le gouvernement l'a répété, nous allons devoir vivre avec le virus au moins qu'à la fin de l'été 2021, c'est important de le dire.



Nous ne sommes sur des efforts à la petite semaine, mais sur le long terme. Nous devons arriver à adopter l'ensemble des mesures barrières, et changer durablement notre manière de vie.



Cela ne fait plaisir à personne, je ne suis pas naïve. Le but n'est pas de rester terré chez soi et ne plus voir personne jusqu'à l'automne 2021, mais de vivre avec la covid dans sa vie sociale, professionnelle et personnelle.



TourMaG.com - Pendant la 1ère vague des hôpitaux militaires avaient été déployés dans les zones les plus infectées. Cette fois-ci, nous n'entendons pas parler de cette solution. Nous avons une nouvelle fois l'impression de voir venir la vague et de ne pas être prêts.



Anne Sénéquier : Nous ne le savons pas, mais les hôpitaux militaires sont en train de se réorganiser pour accueillir des patients covid. Je le sais de source sûre.



Les militaires vont participer à des transferts de patients et la prise en charge.



Les médias n'en ont pas toujours parlé, mais les hôpitaux de campagne ont été redéployés plusieurs fois depuis le début de la crise. Après le problème n'est pas seulement d'un manque de lits de réanimation, mais plutôt de besoins humains.



Pour 15 ou 20 infirmiers, vous avez 8 lits de réanimations, tout cela représente des coûts, mais surtout quand vous êtes en dehors de cette crise, ils ne serviraient à rien.



Ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que d'augmenter les capacités en réanimation, il faut résoudre un problème à un moment donné, tout en prenant en compte la situation habituelle.



TourMaG.com - Le tableau est très sombre ou rouge écarlate comme dirait M. Véran, mais existe-t-il des signes d'espoir ?



Anne Sénéquier : Il en existe dans la mesure, où nous sommes tous capables de faire quelque chose. Et que nous avons tous la capacité de faire changer la dynamique.



Le plus gros problème étant que nous avons 67 millions de Français, à convaincre, et j'ai même envie de dire 8 milliards d'humains. Nous ne devons pas attendre que la solution vienne exclusivement du gouvernement, nous avons tous la capacité de changer le cours de ce qu'il se passe.



C'est inédit dans notre histoire. Le fait que le changement puisse venir de la masse et du peuple a émergé avec le changement climatique, c'est exactement le cas ici.



L'individu a pour la première fois de l'histoire la possibilité d'inverser le cours des choses. Cela commence par télécharger l'application, ne pas aller à un anniversaire où il y a 20 personnes enfermées dans une maison, ne pas être 15 à un repas de famille, etc.



Nous nous rendons compte que le moindre petit changement, comme le masque ou le gel, repris par un nombre de personnes assez important, est en mesure de modifier la trajectoire.