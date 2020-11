Covid-19 : un vaccin efficace à 90% annoncé pour les prochains mois

L’espoir suscité ce lundi par l’annonce du laboratoire américain est à la hauteur de la gravité de la crise sanitaire. En France on nous promet que le pic de la 2e vague est “devant nous” et les contaminations battent des records de jour en jour.



Aux USA, on recense 10 millions de cas covid, la France est désormais dans le Top 5 des pays les plus touchés et, partout dans le monde, les indices économiques font plonger la Bourse en général et l’industrie du tourisme en particulier.



Voilà pourquoi l’annonce de Pfizer et BioNTech ont déclenché une véritable euphorie. Au lendemain de la défaite de Donald Trump, faut-il y voir plus qu’un signe d’espoir ?



Pour autant, l’affaire n’est pas dans le sac, si l’on en croit les spécialistes. En effet, si le test à grande échelle ( plus de 40000 volontaires) de Pfizer et son passage en phase 3, fait littéralement saliver le monde médical, il reste encore des questions sans réponse.



La principale concerne notamment la durée de la protection, mais aussi ses effets collatéraux. A ce jour, on est encore dans le brouillard sur le sujet.



Voilà pourquoi il ne faut ni s’emballer ni relâcher les efforts car si l’arrivée de ce vaccin est annoncée pour la fin de l’année, il s’écoulera certainement plusieurs mois avant que l’antidote soit effectivement opérationnel et mis à disposition du plus grand nombre.