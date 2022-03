Covid : la Guadeloupe maintient le couvre feu et les jauges

"rebond"

Alexandre Rochatte, préfet de Guadeloupe a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé le maintien de plusieurs mesures de freinage pour faire faire aude l'épidémie de covid en Guadeloupe.En effet, les indicateurs épidémiques repartent à la hausse du 28 février au 6 mars avec un nombre de nouveaux cas positifs en croissance de 18% (1964 cas) par rapport à la période précédente.Le taux d'incidence s'élève à 521,1 pour 100.000 habitants, au lieu des 442,6 de la semaine précédente.Le préfet de région constate unavec une ", même si la situation n'est pas Alexandre Rochatte précise