Croatie Travel Europe : "Nous allons atteindre 100% de nos objectifs"

TourMaG : TRAVEL EUROPE se distingue par une multitude de lignes de produits sur la Croatie, pouvez-vous nous les rappeler ?



Julia Klingler : La Croatie fait partie de nos destinations « phares ». De plus, elle nous permet de décliner toutes les typologies de voyages que nous aimons créer à savoir :

• Circuit « grand tour » itinérant du nord au sud,

• Circuit en étoile autour de Dubrovnik,

• Autotours,

• Circuits combinés avec les pays voisins : Monténégro, Serbie, Bosnie, Slovénie,

• Séjours dans nos hôtels partenaires,

• Randonnées car la Croatie offre une multitude de parcs nationaux,

• Sans oublier nos croisières sur nos yachts.



TourMaG : Quels sont les autres moyens que vous avez mis en place qui vous permettent d’obtenir ces résultats sur la Croatie ?



Julia Klingler : Depuis des années, nous investissons et nous progressons sur la destination Croatie. C’est pour cela que nous mettons chaque année un plan de vol charter avec les dessertes de Pula et Dubrovnik.



Grâce aux deux aéroports, il nous est possible de proposer des circuits du nord au sud sans devoir parcourir des kilomètres inutiles pour revenir à l'aéroport d'arrivée.



Nous avons aussi 2 bureaux réceptifs, un à Dubrovnik l’autre à Pula avec des salariés permanents que nous avons maintenu en place pendant la crise du COVID, ce qui nous a permis d’être opérationnels pour nos clients dès la reprise.



Nous pensons qu’un véritable spécialiste d’une destination se doit d’être réellement présent sur place et en permanence, d’une part pour garantir le meilleur accueil à ses clients, et d’autre part pour développer toutes les gammes de produits possibles.



TourMaG : Quels sont les profils des clients TRAVEL EUROPE et VISIT EUROPE sur la Croatie ?



Julia Klingler : Nos réservations sur les circuits sont en grande partie réservés par les GIR et les groupes constitués, environ 10 % proviennent de nos clients autocaristes.