CroisiEurope fait paraître sa nouvelle brochure 2022

CroisiEurope lance sa nouvelle brochure 2022 présentant l'ensemble des croisières programmées sur les fleuves, les canaux et les mers du monde.



Pour ce nouveau cru, de nouveaux itinéraires ont été créés avec des excursions inédites :



- Sur les fleuves : À la découverte de la Normandie, Traditions, authenticité et gastronomie au Portugal et en Andalousie, Les hauts lieux du romantisme allemand, Les trésors cachés des Pays-Bas,



- Sur les mers : Les Cyclades et Athènes



De nouvelles croisières thématiques complètent également la programmation. On retrouve par exemple des randonnées le long du Rhône ou au cœur des plus belles régions italiennes, "Art et histoire" au fil du Rhône, découverte des villes hanséatiques en musique...



Enfin des croisières événement font aussi partie de l'offre : La Floriade 2022 : une expérience mondiale en Hollande qui a lieu tous les 10 ans et Les Jeux de la Passion du Christ à Oberammergau.