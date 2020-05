CroisiEurope lance deux nouvelles offres pour la saison été

Pour inciter les réservations, CroisiEurope a concocté deux nouvelles offres pour la saison été.



La première s’adresse aux familles pour le mois d’août et offre la gratuité de la croisière pour les enfants de moins de 16 ans. Cette offre est valable sur l’ensemble des fleuves français à savoir sur la Seine, le Rhône, la Loire et la Gironde ainsi que sur le nouveau Grand Tour de Corse, au départ de Nice, à bord de la Belle des Océans.



La deuxième est dédiée aux voyageurs “solo” et leur propose une réduction de 50% du supplément cabine individuelle pour tous les départs entre le 17 juillet 2020 et le 30 novembre 2020, sur toutes les destinations.