CroisiEurope lance la version intégrale de sa brochure 2021 au format digital

Après avoir lancé une édition synthétique imprimée de sa brochure 2021,A l'identique de celle qui était imprimée avant, cette brochure digitale de 296 pages reprend la totalité des informations essentielles de chaque croisière proposée en 2021 : programmes complets, dates et détails des grilles tarifaires et des excursions...La compagnie propose un offre "Réservez en toute sérénité" pour toute réservation 2021 effectuée avant le 31/12/2020 qui permet de modifier la date du voyage sans frais en fonction de l'évolution des dispositions jusqu'à J-30 pour des croisières fluviales et maritimes en Europe et jusqu'à J-60 pour des croisières lointaines.