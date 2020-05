Croisières : CLIA France lance un module de formation

CLIA France lance un module de formation sur le thème des croisières.Disponible aux membres mais aussi aux non-membres de l’association, l’objectif de ce cours en ligne est de permettre aux professionnels du tourisme qui le souhaitent de mieux connaître le secteur.Le module permet ainsi de mieux connaître les différentes marques de croisières membres et d’avoir un cours d’introduction sur le marché français des croisières tout en faisant découvrir les activités de l'association et les différentes statistiques du secteur à l’échelle régionale.La formation couvre également les tendances les plus importantes au niveau mondial et européen, ainsi que des informations environnementales.