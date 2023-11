DGAC : les compagnies low cost favorisées par un décret ?

" Nous travaillons actuellement pour décrypter le texte du décret, avec nos délégués spécialisés sur les questions sociales dans l'aéronautique. Nous échangeons ensuite avec notre service juridique.



Nous discutons aussi avec les autres syndicats, " poursuit le représentant des personnels navigants.



Un organe de représentation des salariés qui a immédiatement adressé une lettre au ministre délégué, chargé des Transports.



Dans la missive, le syndicat réclame le retrait pur et simple du décret.



Si tel n'est pas le cas, un pilote syndiqué d'une compagnie tricolore estime " qu'il y aura un souci... ".



L'entrevue qui s'est tenue en début de semaine dans les bureaux de Clément Beaune, le Ministre des Transport n'a pas vraiment apaisé la situation... bien au contraire.



" Nous avons bien évidemment abordé le sujet.



Ils nous ont dit que pour eux, il n'y avait pas de changement, que c'était une codification à droit constant (argument avancé aussi par la DGAC, ndlr.) Quand on leur a parlé du champ d'application des inspecteurs du travail, ils nous ont dit que c'était une coquille.



Une coquille qui a été signée par le ministre du Travail, celui des Transports et aussi la Première ministre, " rit non sans ironie, Stéphane Salmon.



De son côté le SNPL a été reçu, ce jeudi 23 novembre 2023, par le même cabinet ministériel. Les représentants des pilotes rapportent que la DGAC s'est montrée ouverte à une évolution du texte.