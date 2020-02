DITEX : Assurever (ex-April) : "rien ne change, hormis notre nom et notre marque !"

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX en tant que partenaire officiel du salon et de quelle manière allez-vous être présent ?



Matthieu Drouet : En tant que partenaire historique du salon, nous serons de nouveau présent lors de cette 16ème édition du DITEX pour du « nursing » aux cotés de nos partenaires officiels : cette année, AVIS, VISIT’CALIFORNIA, MN’ORGANISATION et EURAM seront à nos côtés sur le stand que nous partageons.



Nous désirons vivement installer un climat de confiance et de proximité en allant à la rencontre des visiteurs du salon ainsi que de nos clients, fournisseurs et partenaires. L’objectif étant de pérenniser notre relation client afin d'accroître la visibilité et asseoir la notoriété d’ASSUREVER en tant qu’acteur majeur du secteur de l’assurance voyage.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Matthieu Drouet : Nous souhaitons favoriser et renforcer la transition d’APRIL International Voyage en ASSUREVER pour nos clients et partenaires. De plus, nous présenterons notre tout dernier produit créé spécialement afin de répondre à la demande du client : le produit « Défaillance ».