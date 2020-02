DITEX : FTI Voyages donne rendez-vous aux agences de voyages !

TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Axel MAZEROLLES : FTI Voyages est pour la 2ème année consécutive le 1er tour opérateur en croissance au niveau national. Nous sommes généraliste et chaque année nous nous spécialisons de plus en plus sur de très belles destinations : Espagne & Canaries, Egypte, Tunisie, Turquie, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis, les Îles Grecques…



Nous serons ravis de présenter nos nouveautés et nouvelles ambitions :

- l’ouverture de nos nouveaux clubs FTI Voyages

- notre plan de vol

- notre nouvel outil B2B à la carte FTI360, déjà adopté par de nombreux professionnels, grâce à sa facilité d’utilisation.



TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Axel MAZEROLLES : Nous avons fait le choix d’être le seul Tour Opérateur généraliste B2B only, nous faisons donc notre maximum pour apporter les meilleurs services et produits aux agents de voyages et pour leur rendre le travail au quotidien le plus agréable et le plus simple possible.



FTI Voyages pour les agents de voyages c’est :

- le 1er choix d’hôtels dans le monde

- le 1er Tour Opérateur offrant du dynamique package

- le meilleur prix pour toutes les gammes de prestations.