DITEX : la Corse autrement avec Corsica Incoming

Nous proposons chaque année de nouvelles visites très originales : visite de village avec l’habitant, déjeuner dans une exploitation agricole, balade en buggy dans les vignobles, casse-croute paysan, et cetera…



En collaboration avec des guides de montage, nous vous présenterons, en avant-première 2021, des programmes mixtes alliant randonnées et découvertes. Nul besoin d’être un sportif de l’extrême pour découvrir les beautés spectaculaires de la nature corse. Nous vous offrons des programmes de randonnées accessibles aux amoureux de la nature et de la marche, enrichis de quelques jours de découvertes culturelles ou de repos en bord de mer.



TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Florence BURNEL : Réceptif 100% B2B, nous sommes constamment sur les routes de notre île à la recherche de sites et de visites innovantes.



Nous vous proposons des programmations originales pour vous démarquer des offres classiques et faire la différence !



A votre écoute, un expert dédié vous garantira un véritable suivi personnalisé et un appui technique de qualité, en fonction de votre budget et de vos demandes les plus spécifiques. Nous assurons un accompagnement commercial du projet initial (aide commercial, argumentaires, infos techniques, conseils) jusqu’au retour de vos clients (suivi et assistance).