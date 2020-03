DITEX : mN'O veut soutenir les agents de voyages

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Murielle Nouchy : C'est la première fois que mN'O et ses clients (Visit California, Los Angeles Tourism, West Hollywood, Santa Monica, High Sierra et Greater Palm Springs) seront présents sur le salon Ditex et nous attendons de pouvoir rencontrer les agences et les acteurs de la région SUD qui est une région très importante pour la Californie. Avec 510 000 visiteurs en 2019, la Californie est une région touristique clef pour le tourisme français et nous souhaitons apporter aux visiteurs du DITEX toute notre expertise afin qu'ils puissent mieux vendre la Californie.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Murielle Nouchy : Les nouveautés sont tellement nombreuses sur nos destinations que je ne peux vous en donner que quelques bribes comme l'ouverture du Motion Picture Museum à Los Angeles, l'instauration de l'état de Californie comme la mecque du Road Trip avec notre California Road Trip Republic... nous allons également beaucoup parler de la région de Palm Springs avec les adhérents du CEDIV... Mais nous attendons avec impatience de rencontrer les agents de voyage.