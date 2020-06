DOM-TOM : la valse-hésitation du Gouvernement déclenche l'ire des ultra-marins

"Indignés par une dispositif qui le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement est totalement inadapté, et sa soi-disant expérimentation n’en sera pas une, car personne ne viendra l’expérimenter.

Il ne nous reste plus qu’à s’interroger face à une telle mascarade.



Maintenir les motifs impérieux de déplacement et la mesure de quatorzaine à l’arrivée dans nos territoires jusqu’au 22 juin 2020, c’est choisir délibérément une méthode répulsive à tout désir de se rendre en séjour dans les Outre-mer, pour quiconque : on part en vacances pour fuir les contraintes de la vie quotidienne et pour être libre, et non pas pour venir visiter une chambre pendant 14 jours dans les Antilles !



Le 22 juin 2020 les décisions de départ en vacances seront déjà prises pour une grande majorité de nos clients d’hier, de sorte qu’après avoir raté la haute saison, ce communiqué de presse condamne définitivement la basse saison touristique."