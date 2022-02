Danemark : quelles conditions d'entrée pour les voyageurs ?

A partir du 1er février 2022, il n'y a plus de restrictions concernant le COVID-19 au Danemark. Les seules recommandations pour l'utilisation de masques faciaux et du certificat covid concernent, par exemple les hôpitaux et les maisons de retraites.Toutefois, les entreprises privées et les institutions culturelles privées ont la possibilité d'imposer le port du masque ou d'exiger le certificat covid.Dans les transports publics en revanche nul besoin de porter un masque ainsi que dans les bars, restaurants et cafés. Il sera en revanche exigé dans les aéroports.