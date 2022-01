Dani Shahar, nouveau directeur général du ministère israélien du tourisme

Le ministère israélien du tourisme a nommé un nouveau directeur général. Il s'agit de Dani Shahar qui a pris ses fonctions le 4 janvier dernier. Il succède à Amir Halevi qui a occupé ce poste pendant 9 ans.



Dani Shahar possède " une vaste expérience dans la gestion publique et militaire " indique un communiqué de presse.



Pour rappel, depuis le 9 janvier dernier, les visiteurs/touristes étrangers vaccinés et/ou guéris du Covid-19 (selon la définition du ministère de la Santé) et en provenance des pays ‘’oranges’’ - dont la France et la Belgique, sont autorisés à entrer en Israël - sous condition de remplir un formulaire en ligne à l'avance, de présenter un test PCR ou antigénique avant de monter à bord de l'avion, d'effectuer un test PCR à l'arrivée en Israël et d'être mis en isolement (hôtel ou domicile particulier) jusqu’à 24 heures - ou dans l’attente d’un résultat négatif adressé avant ce laps de temps.



Les visiteurs étrangers non vaccinés/ni guéris (selon la définition du ministère de la Santé) ne seront pas autorisés à entrer en Israël.