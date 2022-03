Décès de Serge Tsygalnitzky dans sa 69e année

« Son professionnalisme et sa connaissance du marché antillo-guyanais, ainsi que sa courtoisie et son respect pour ses collaborateurs, resteront à jamais gravés dans la mémoire de tous ceux qui l'ont côtoyé »

Il démarre sa carrière dans l'aérien en 1992 avec la Direction régionale d'Air France en Guyane. Il rejoint ensuite la Guadeloupe au même poste en 1996.Il participera également au développement de la nouvelle compagnie, Air Caraïbes, dont il prendra la tête en 2004.En 2011, Serge Tsygalnitzky quitte Air Caraïbes pour rejoindre Air Antilles. D'abord en tant que directeur général et ensuite vice-président en charge du développement.Le 1er juin 2013, Serge Tsygalnitzky a été nommé en tant que Directeur général de la société Caire qui regroupe Air Antilles Express et Air Guyane Express., indique, ce vendredi 4 mars, Eric Koury, le président d'Air Antilles et d'Air Guyane, dans une lettre adressée à ses collaborateurs et reproduite par France-Antilles.