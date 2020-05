Déconfinement : Saint-Martin est prêt à se jeter à l'eau

A l’aéroport Princess Juliana International et à l’aéroport de Grand Case, les lignes régulières sont toujours fermées. Seuls les vols cargos et les évacuations sanitaires sont autorisés à opérer.Les rotations entre Saint-Martin et les iles avoisinantes d'Anguilla et de Saint-Barthélemy sont suspendues jusqu'à nouvel ordre au départ de la Gare Maritime de Marigot.L’accueil du public est temporairement suspendu à la Marina Fort Louis de Marigot.En cas d’urgence merci d’appelerde 08:00 à 16:00 en semaine et de 08:00 à 12:00 leweekend ou d’envoyer un email à info@marinafortlouis.com La réception des bateaux de croisière est interdite.Le port de commerce de Galisbay étant considéré comme une structure vitale, l’activité normale y est donc entièrement maintenue. Il n’y a aucune annulation ni modification du planning en termes de réception des marchandises.au moins jusqu’au 2 Juin. Toutefois, les annexes et navires peuvent naviguer pour s’approvisionner en vivres et en carburant.Au centre hospitalier Louis Constant Fleming, les mesures conservatoires sont maintenues afin de limiter au maximum les accès à l’hôpital en dehors des urgences et ce jusqu’à nouvel ordre.Pour contacter l’Office de Tourisme de Saint-Martin, merci de nous envoyer un email à contact@st-martin.org ou de nous appeler sur le :