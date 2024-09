Saint-Martin reprend doucement des couleurs

« Nous souhaitons devenir la meilleure destination en matière de gastronomie de toute la Caraïbe, et faire partie des dix destinations les plus fréquentées d’ici 2030 »

Du coté des hébergements, les longues reconstructions s’achèvent enfin. Si la partie hollandaise de Saint-Martin peut s’enorgueillir d’un parc de 3500 chambres, avec des gros porteurs qui séduisent la clientèle nord-américaine,Après les réouvertures de plusieurs unités de charme (Le Martin Boutique Hôtel , The Forest…), les professionnels attendent avec impatience la fin des travaux du Whimsy Hôtel & Spa (ex Beach Plaza), lové dans la baie de Marigot.Annoncé pour le second semestre 2025, lAïda Weimum entend également mettre en avant l’art de vivre pour faire la différence.précise la directrice.Elle peut s’appuyer sur le. Au menu, des chefs invités, des ateliers de cuisine, des animations et des soirées musicales (reggae, soul/jazz).Plus largement, Saint-Martin met en avant son offre événementielle (une dizaine de manifestations annuelles dont deux carnavals ou encore le SXM Festival de musique électronique) etet retrouver sa place touristique.