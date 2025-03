Découvrez l'artisanat portugais : un voyage de Porto à Lisbonne

La région Nord du Portugal est renommée pour son travail délicat du filigrane, un art ancestral qui transforme l’or et l’argent en pièces de joaillerie d’une finesse exceptionnelle. Les bijoux en filigrane, souvent en forme de cœurs ou d’arabesques, sont emblématiques de la région du nord du Portugal. Cet art a des racines anciennes, mais il a acquis une importance et une autonomie particulières à partir du XIXe siècle. Porto, ainsi que Gondomar (ville considérée la capitale par excellence de la production de filigrane au Portugal) et Póvoa de Lanhoso, sont considérés comme les « centres » emblématiques de cette activité artisanale traditionnelle.



Flânez dans les ruelles de la Ribeira et découvrez les ateliers où les artisans perpétuent ce savoir-faire ancestral.



Parallèlement, Porto et Vila Nova de Gaia sont indissociables de la production du vin de Porto, et un artisanat essentiel à cette industrie est la tonnellerie. Explorez les environs de la ville et découvrez les ateliers où des artisans qualifiés, les tonneliers, perpétuent l'art de fabriquer et de réparer les tonneaux en bois dans lesquels le précieux nectar vieillit et acquiert ses arômes caractéristiques.



Ce savoir-faire ancestral exige une connaissance approfondie des différentes essences de bois, des techniques d'assemblage précises et une grande habileté manuelle. Les tonneaux ne sont pas de simples contenants, mais contribuent de manière significative au processus de maturation du vin de Porto. Bien que moins visible dans le centre-ville, cet artisanat est profondément ancré dans l'identité économique et culturelle de la région.



Bien qu'il ne soit pas originaire de Porto, nous ne pouvons pas ne pas éviter de citer le coq de Barcelos, l'un des symboles les plus emblématiques du Portugal, associé à la chance, à l'honnêteté et à la justice. Il est originaire de la ville de Barcelos, également située dans le nord du pays.