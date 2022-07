Appli mobile TourMaG



Découvrez les 15 nouveaux établissements qui font briller la collection d’Hôtels & Préférence !

Enrichi d’une quinzaine de nouveaux membres, le groupe hôtelier Hôtels & Préférence dévoile sa collection de nouveaux établissements d’exception. Numéro 1 en France, avec 10 500 chambres sur le segment de l'hôtellerie indépendante 4 & 5 étoiles, la chaîne est la propriété de Jin Jiang International, 2e groupe hôtelier mondial et leader du tourisme.

Mercredi 27 Juillet 2022

Des destinations d’exception sélectionnées avec rigueur. Depuis les années 2000, la chaîne d’hôtels indépendants sélectionne avec rigueur d’élégantes adresses dans le but de proposer une variété de destinations et d’expériences toujours plus uniques et inoubliables à partager. Ce sont 6 catégories d’hôtels aussi diverses et variées les unes des autres qui répondent aux attentes d’une clientèle appréciant aussi bien les hôtels de luxe que les lieux cosy, les châteaux et les demeures de charme, du resort aux boutique-hôtels, à l'atmosphère intime et conviviale.



Pour son 22e anniversaire, la chaîne hôtelière internationale française a le plaisir de vous partager ses nouvelles adresses dénichées au 4 coins de l’Europe et du monde. Ce sont 15 nouveaux établissements exceptionnels qui rejoignent la chaîne indépendante cette année, tous avec un charme qui leur est propre, tant par leur caractère unique, leur situation idéale, que par leur service de qualité.



Les nouveaux établissements qui viennent compléter la chaîne. 1 - À deux pas de la plage, dans un écrin de verdure calme, La Guitoune a fait peau neuve récemment. Cet hôtel à Pyla-sur-Mer, au bord de mer, vous accueille toute l’année, pour dormir, déjeuner, savourer un thé ou faire la fête, à proximité de la Dune du Pilat. Chaque passage à La Guitoune est unique. La décoration colorée, composée d’imprimés et de mobiliers chinés, ainsi que l’ambiance musicale, vous feront voyager à la grande époque de ce musique-hôtel, dans les années 40 à 70.



2 - L'Hôtel Montaigne est établi dans un splendide bâtiment caractéristique de l'architecture parisienne. Derrière les grilles de la terrasse chauffée, donnant directement sur l'Avenue Montaigne, un espace extérieur d'intimité accueille ses hôtes pour le déjeuner ou pour un cocktail signature.



3 - Sur les hauteurs de Saint-Cyr-sur-Mer et du vignoble de Bandol, entre terre et mer, Le Frégate Provence vous ouvre un panorama d’expériences naturelles et authentiques à vivre et à partager. Dans un environnement préservé, il est considéré comme l’un des plus beaux golfs resorts de France, en immersion dans une culture locale riche et chaleureuse.



4 - Au cœur du Pays d'Auge, à seulement 8 km des célèbres stations balnéaires de Deauville et de Trouville, Les Jardins de Deauville possède une piscine extérieure ouverte en saison, dans une ambiance conviviale autour de la cheminée offrant une vue panoramique sur la campagne.



5 - Situé à seulement 2 minutes de l'aéroport de Bordeaux, 20 minutes du centre-ville et 40 minutes du Bassin d'Arcachon, le M Hôtel & Spa constitue le pied- à-terre idéal : entre Dune du Pilat et Bassin d’Arcachon, Croisière sur la Garonne, Bassin des Lumières, La Cité du Vin, Saint-Émilion, les Châteaux environnants, ainsi que les Vignobles incontournables…



6 - Construit par l’architecte tourangeau Maurice Boille et décoré dans un style années 30 par l’emblématique Pierre Chareau, le Grand Hôtel de Tours possède 103 chambres confortables et art déco, il est situé en plein cœur de Tours à deux pas de la gare, du palais des congrès Vinci et de l’hôtel de ville.



7 - L’adresse confidentielle d’un Paris chic et historique... Installé aux pieds de la montagne Sainte-Geneviève, à deux pas du Panthéon, de la Seine, du boulevard Saint-Germain et du Jardin du Luxembourg, l’Hôtel La Lanterne cultive l’esprit d’un quartier historique et intellectuel.



8 - Au milieu de l’Occitanie et des Pyrénées- Orientales et à 20 minutes de Perpignan, le Domaine Riberach affiche sa silhouette au pied du château médiéval de « Bélesta de la frontière ». Entre vignes et garrigue, dans une ancienne cave coopérative réhabilitée, ce domaine est l’escale idéale pour les amateurs de slow life.



9 - Dans la région nantaise, l’Abbaye de Villeneuve allie le cadre d’époque au confort moderne pour un séjour authentique dans un univers luxueux et décontracté. Véritable havre de paix, l’hôtel est niché dans une abbaye cistercienne du XIIIe siècle.



10 - À seulement 15 minutes à pied de la plage, l’Hôtel Partner vous fait découvrir la Riviera Albanaise. À mi-chemin entre Tirana et Saranda, Vlora est un petit paradis balnéaire où l’établissement propose des intérieurs élégants, colorés et spacieux tout en profitant d’une localisation parfaite en plein centre-ville.



11 - Au cœur d’un parc boisé de 27 hectares proche de Paris, le Domaine de Frémigny offre un cadre splendide pour les séminaires et réceptions avec ses nombreuses salles équipées dans une ambiance à la fois calme, moderne et conviviale.



12 - Sur l’île provençale des Embiez, profitez d’un cadre idyllique à l’Hôtel Hélios avec sa vue imprenable sur le port de la ville et la mer Méditerranée. Son spa “Cinq Mondes”, l’HélioSpa, invite les voyageurs au repos et à la détente pour profiter pleinement des bienfaits de leur séjour.



13 - Situé à Tirana, la plus grande ville de la République d’Albanie, le Lot Boutique Hotel And Restaurant bénéficie d'un climat méditerranéen agréable, d'une pléthore de belles églises et de parcs luxuriants. En plein cœur de la ville et du quartier des affaires, l'hospitalité, le confort et la sécurité de ce boutique-hôtel en font la meilleure adresse de la ville.



14 - Ancien corps de ferme, l’hôtel de charme Le Clos des Vignes regroupe les dernières tendances de la décoration intérieure qui se sont mariées avec naturel au bois et à la pierre traditionnelle de la région. Décorées avec soin et raffinement, les chambres et suites avec jacuzzi possèdent chacune leur propre identité et offrent un dépaysement total.



15 - Au sein de cet hôtel romantique, Les Jardins d’Épicure, les chambres et suites avec jacuzzi proposent une décoration unique et soignée dans le respect des bâtisses de caractères qui les abritent. Avec une sublime vue sur le jardin arboré, sur le pont de l’Epte ou encore sur le Castel Napoléon III, il s'agit d'une véritable immersion en des temps plus anciens, chargé d’histoires pittoresques.



À propos d’Hôtels & Préférence Depuis plus de 20 ans Hôtels & Préférence est une chaîne volontaire haut de gamme qui réunit plus de 10 500 chambres dans 19 pays à travers 150 établissements chics et authentiques rigoureusement sélectionnés pour leur service haut de gamme. Numéro 1 en France avec 8 500 chambres sur le segment de l'hôtellerie indépendante 4 & 5 étoiles, Hôtels & Préférence offre un large choix d'hébergements avec une majorité de ses adresses en France, mais aussi aux quatre coins du monde. Demeure, Business, Resort, Boutique, Luxury et Palace sont les 6 catégories du Groupe qui répondent aux attentes d’une clientèle appréciant aussi bien les hôtels de luxe que les lieux cosy à l'atmosphère intime et conviviale. La diversité des hôtels, tant par leur caractère unique, leur situation idéale, que par leur service de qualité, est une richesse que la chaîne entretient précieusement.













Mallorie Loiseaux, Responsable Communication et Relations Presse au sein de la chaîne d'hôtels indépendants haut-de-gamme Hôtels & Préférence.

