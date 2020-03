Contenu sponsorisé Découvrez les plus beaux sites de plongée de l’Île Maurice avec Beachcomber tours

Les sites de plongée de l’île Maurice sont très variés, chaque région a ses spécificités et ses attraits. D’une côte à l’autre les conditions sont radicalement différentes : diversité de la faune et de la flore, jardins de coraux, épaves, passes, récifs, tombants, failles, arches ou éboulis ! Situés du nord au sud de l’île Maurice, les resorts Beachcomber bénéficient d’une localisation d’exception pour faire profiter à leurs clients de la beauté des fonds marins de l’Océan Indien grâce à ses écoles de plongée situées dans l’enceinte même des hôtels. Ces derniers proposent une offre adaptée aux passionnés comme aux débutants.

Un monde sous-marin à découvrir Les hôtels Beachcomber disposent de centres de plongées (CMAS et PADI) permettant de découvrir les plus beaux spots de plongée de l’île.



L’ensemble des centre de plongée du groupe propose des baptêmes en piscine et dans le lagon, des plongées de nuit et des équipements adaptés aux enfants à partir de 10 ans.



Avec 8 établissements du Nord au Sud, l’offre plongée du groupe Beachcomber s’adapte à toutes les envies Le nord - Zone A

Tout au long de l’année, la région Nord offre d’excellentes conditions de plongée. Dès treize mètres de profondeur, la faune marine abonde et s’épanouit parmi les coraux, ainsi que sur les épaves volontairement coulées afin de favoriser la formation de nouveaux récifs.



Au cœur de Grand-Baie, l’école de plongée du Mauricia Beachcomber Resort & Spa, est très proche de tous les sites de plongée du nord de l’île. Les dénivelés oscillent de 10 à 25 mètres de profondeur. Les plus téméraires s’aventureront le long du Mur, plongeant jusqu’à 30 mètres au-dessous de la surface de l’eau. Les territoires marins abondent d’une faune extrêmement variée. Un décor idéal pour la photographie sous-marine, devenue une des spécificités de cette école de plongée.



A proximité des sites de plongée les plus doux et à l’abri des alizés, l’école du Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa est le lieu d’excellence pour les baptêmes.

Les plongeurs évoluent à l’intérieur du lagon, près de la barrière de corail, dans un environnement très protégé. Les plongeurs qualifiés ne sont pas en reste, avec près d’une vingtaine de sites marins qui leur sont réservés, à seulement quelques minutes en bateau du Resort.



Au nord-ouest – Zone B

Certifiée PADI Green Star pour son engagement dans la protection de l’environnement, l’Académie du Victoria Beachcomber donne accès, dans le plus grand respect, à une incroyable variété de sites aquatiques.

Située à 5 mètres du lagon, elle propose des plongées exclusives dans neuf épaves et récifs.

Spécialisée dans l’initiation à la plongée pour les enfants dès l’âge de 10 ans, l’école du Victoria Beachcomber propose des plongées adaptées aux familles désirant découvrir pour la première fois les fonds marins.



L’école de plongée du Trou aux Biches Beachcomber, la plus récente du groupe, bénéficie d’un emplacement paradisiaque sur une plage immaculée de sable blanc et à proximité des sites parmi les plus beaux de l’île. Sa spécialité est la formation, avec plusieurs dizaines de certifications chaque mois.

Au sud-ouest de l’île – Zone C

L’école du Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa et du Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa offre des plongées parmi les plus réputées de l’île Maurice, de 9 à 35 mètres.

L’exploration de la passe Saint-Jacques est l’une des plus belles de l’île : les plongeurs peuvent y observer des raies aigles, des requins, des bancs de carangues, des thons et s’ils sont chanceux, des langoustes géantes. Un moment inoubliable pour tout plongeur.

Au sud-est de l’île, - Zone D

Les pieds dans le parc marin de Blue-Bay, l’école de plongée du Shandrani Beachcomber Resort & Spa propose de magnifiques plongées pour tous niveaux.

Les plongeurs expérimentés partiront à la découverte du Colorado et de Roche Zozo. Au programme : gorgones et corail, poissons perroquets, chirurgiens, gros prédateurs tels que wahoo, thons, ou barracudas.

Une immersion aquatique responsable Soucieux de l’environnement, les hôtels Beachcomber veillent durant les sorties plongées à limiter au maximum leur impact sur les sites.

Les bateaux ne sont pas ancrés pour ne pas abîmer les coraux et les palanquées sont réduites au strict minimum sur chaque site pour ne pas déranger la faune et ainsi permettre à chacun de profiter pleinement des merveilles de l’océan.

