Delta Air Lines et KLM Royal Dutch Airlines proposeront des vols "testés COVID"

Les conditions d'entrée aux Pays-Bas comprennent normalement dix jours de quarantaine. Cependant, en effectuant un test PCR négatif 5 jours avant l'arrivée aux Pays-Bas et en s'isolant jusqu'au départ, les clients peuvent choisir d’effectuer la quarantaine en amont du départ. Aucune mise en quarantaine ne sera requise à l'arrivée si les passagers présentent des résultats négatifs au deuxième test PCR réalisé à l'aéroport de Schiphol.



« C'est un grand pas en avant. En attendant qu’un vaccin efficace approuvé soit disponible dans le monde entier, ce programme de test représente la première étape vers la reprise du voyage international » a déclaré Pieter Elbers, Président & Directeur Général de KLM Royal Dutch Airlines.



« La création de couloirs de voyage sans COVID, en plus des multiples niveaux de mesures de sécurité et d'hygiène que nous avons mis en œuvre dans le cadre du Delta CareStandard, donnera aux passagers, et aux autorités, une plus grande confiance dans notre capacité à les garder en bonne santé lorsqu'ils volent avec Delta », a déclaré Steve Sear, Président – International et Vice-président Exécutif – Ventes globales de Delta.