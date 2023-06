Delta : Matteo Curcio nouveau vice-président senior pour l'Europe

Le bilan commercial exceptionnel de Matteo, combiné à son expérience dans la mise en place de partenariats internationaux, permettra à Delta d'être plus solide et plus compétitive à l'avenir dans la région EMEAI

Delta Air Lines a annoncé l’arrivée de Matteo Curcio au poste de vice-président senior pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde (EMEAI) en remplacement de, il supervisera toutes les activités commerciales de la zone», a déclaré Alain Bellemare , Président International de Delta Air Lines.Depuis qu'il a rejoint Delta en 2006, Matteo Curcio a occupé différents postes. Il a notamment été en charge de la planification du réseau transatlantique, de la stratégie d'alliance et de l'établissement de coentreprises et de partenariats bilatéraux à travers le monde.Avant sa nomination au poste de vice-président EMEAI,. Il a notamment joué un rôle dans la concrétisation de la joint-venture avec Korean Air. Il a également dirigé pendant plus de sept ans la transformation commerciale de Delta dans cette même région.