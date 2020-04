Demain #gotoreunion : l'Ile de la Réunion lance une campagne digitale

Toutes les destinations lancent tour à tour une campagne pour maintenir le lien avec les voyageurs. L'Île de la Réunion Tourisme ne déroge pas à la règle avec un film tourné vers l’avenir et qui encourage les futurs voyageurs à rester chez eux pour mieux se retrouver demain.



"Département français de l’océan Indien, situé dans l’archipel des Mascareignes, La Réunion met en scène sa nature intense et sauvage, pour permettre aux voyageurs de choisir leur destination de demain" indique un communiqué de presse.



Par ce film #gotoreuniontomorrow l’île de La Réunion se mobilise et rejoint le mouvement lancé par l’Organisation Mondiale du Tourisme qui incite les touristes "à voyager demain".