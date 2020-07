Demain le Tourisme : le grain de sable qui grippe l’avenir des plages post-Covid...

En ce début de mois de juillet, dans les régions qui ont la chance d’être ensoleillées, les plages sont redevenues pour les populations locales et les quelques vacanciers qui ont fait le choix d’un séjour balnéaire : « the place to be ».



Mais, après les semaines complexes que nous venons de vivre, ce territoire incontournable des vacances estivales que l’historien Alain Corbin qualifiait de « territoire du vide » ne semble pas, à première vue, avoir beaucoup changé.



Début d’été oblige, il se serait juste transformé. Plutôt en mieux !



Les parasols sont distants, parfois très distants, et les voiles restent encore rares, à l’exception de celles des véliplanchistes et autres kite surfers un jour « normal » de mistral !



Un bon point pour la plage post-Covid qui colle désormais aux imaginaires touristiques les plus répandus : ceux des rivages déserts d’avant le monde, ceux des « robinsonnades » décrites par Jean-Didier Urbain dans l’un des plus aboutis de ses essais « Sur la plage » ( Editions Payot).



Mais, derrière ce décor enchanteur, de nature à nous réconcilier avec l’humanité, reconnaissons que les masques sensés protéger autrui de la maladie, ne sont pas légion sur les visages des serveurs de restaurants de plages et des plagistes… Quant aux gestes barrières, ils ne nous ont pas semblé être définitivement entrés dans les mœurs.



Les accolades et les embrassades reviennent en force. Et sur les plages « privées », il n’est guère de place perdue entre les matelas sagement alignés en attendant le client !



« L’économie doit repartir » rétorquent certains et « rien pour le moment n’est garanti » !