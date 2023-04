Des réductions incroyables avec Oceania Cruises

Oceania Cruises vous invite à découvrir tout au long de l’année de nouveaux ports exceptionnels dans les régions les plus prisées du globe. Nos expériences de voyage et nos itinéraires uniques sont conçus pour répondre aux souhaits de l'explorateur par excellence, du voyageur avide de découvertes, celui qui profite des bonnes choses de la vie.



En 2023, grâce à notre offre de réductions exceptionnelles, vos clients peuvent bénéficier, pour une durée limitée, d'une réduction allant jusqu'à 45 % sur plus de 60 itinéraires passionnants.



Ces voyages incroyables, allant de l'Asie aux Caraïbes, donneront à vos clients l'envie de voyager et d'embarquer pour des vacances dont ils ont toujours rêvé. Laissez-vous porter en Asie, là où les temples et les merveilles du passé côtoient les paysages urbains en plein essor, ou mettez le cap sur les Caraïbes et leurs plages de sable blanc immaculé et leurs eaux turquoise.



Plus près de chez vous, nos croisières en Méditerranée offrent une combinaison parfaite de beauté pittoresque et de charme moderne. Des ruines antiques et des anciens quartiers animés aux saveurs fascinantes de la gastronomie locale et aux plages baignées de soleil.



Nos voyages à la découverte des trésors de la Baltique et de la Scandinavie sont une véritable célébration de la culture nordique, des châteaux et des villes huppées, avec leur mélange harmonieux de charme ancien et de design d'avant-garde.