Des vacances au vert et en plein air avec les campings Azureva

Véritable havre de paix niché entre Narbonne et Perpignan, le camping** Sigean Azureva accueille les voyageurs au cœur de paysages remarquables.



Entre découverte de la faune sauvage, instants détente à la plage ou au bord de la piscine et sports nautique, petits et grands vivront des moments uniques en reconnexion avec la nature. Le patrimoine de Carcassonne et les châteaux du pays Cathare sont une invitation privilégiée pour voyager dans le temps.



Les 65 bungalows (dont certains accessibles aux personnes à mobilité réduite) de ce camping deux étoiles accueillent entre 4 et 6 personnes et disposent de deux chambres, de douche et WC ainsi que d’une cuisine dans un cadre calme et ressourçant.



A partir de 309 euros la semaine en Mobile-Home