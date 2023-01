Destination "Autour du Louvre-Lens" : 10 ans après où en est-on ?

En 2022, une enquête menée avec TCI Research auprès de 1 351 répondants sur 4 grands sites majeurs de la destination a permis de dresser le profil du visitorat, son comportement de visites, de dépenses mais aussi l'impact des deux marques que sont le Louvre-Lens et l'Unesco.Ces études permettent deavec l'ensemble des acteurs du territoire (Mission Bassin Minier, équipements culturels, offices de tourisme... ).Plusieurs sites sont liés à la destination ALL : le Centre Historique Minier de Lewarde, le Mémorial de Notre-Dame-de-Lorette, le Musée du Louvre-Lens ou la Carrière Wellington.Dans la continuité des enquêtes de 2015 avec TCI Research, l'enquête de 2022 coïncide avec deux anniversaires importants pour la destination : l'inscription du Bassin minier du Nord Pas-de-Calais au patrimoine mondial de l'Unesco et les 10 ans du Louvre-Lens.Ces enquêtes visiteurs menées par Pas-de-Calais Tourisme et son service ingénierie permettent d’attribuer une note de 8,6 comme satisfaction globale.