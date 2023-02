Deux nouveaux itinéraires pour "Four Seasons Drive Experience"

C'est en effet au volant d'un véhicule de luxe que ces itinéraires seront parcourus par les clients de Four Seasons.



" Four Seasons Drive Experience est une extension naturelle de ce que nous sommes et de ce que nous offrons - créer des expériences personnalisées qui permettent aux clients de découvrir le caractère d'un lieu de manière nouvelle et inattendue ", fait valoir Alejandro Reynal, President et CEO de Four Seasons Hotels and Resorts.



Et, il ajoute : " Au volant d'un véhicule de luxe, les hôtes vivront une expérience de conduite exceptionnelle, toujours avec le service et l’attention bienveillante de Four Seasons comme guide. "



Ces itinéraires sont réalisés avec Canossa Events, société spécialisée dans l’organisation d'événements automobiles itinérants.



Four Seasons Hotels and Resorts est un groupe hôtelier de luxe international dont le siège se trouve à Toronto au Canada.



Il a été créé par Isadore "Issy" Sharp en 1961 avec l'ouverture du premier Four Seasons à Toronto. Il exploite actuellement 126 hôtels et centres de villégiature, ainsi que 53 propriétés résidentielles dans les principaux centres urbains et destinations de villégiature de 47 pays. Plus de 50 nouveaux projets sont en cours d'étude ou de réalisation.



Four Seasons se classe régulièrement parmi les meilleurs hôtels du monde et les marques les plus prestigieuses. Depuis 2007, le groupe appartient au duo Al-Walid et Bill Gates.