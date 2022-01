Digitalisation de la communication : l'élément majeur pour les voyageurs pendant la pandémie

Une fois leur séjour terminé, les voyageurs souhaitent revivre leur expérience en la publiant sur les réseaux sociaux et en laissant un avis. Les avis sont extrêmement importants pour communiquer des informations utiles sur ce que les clients pensent d’un hôtel, mais peuvent également avoir une influence significative sur la décision de réserver un établissement ou d’en choisir un autre.



Selon une étude Expedia Group, les voyageurs sont 72 % plus susceptibles d’être prêts à payer plus cher pour un hôtel dont les notes des clients sont plus élevées.



En plus de contrôler les avis post-voyage, les hôtels doivent s’assurer de répondre aux questions et aux préoccupations des précédents clients. Environ 62 % de nos utilisateurs affirment que le fait que l’établissement réponde aux avis les incite à réserver, et 87 % estiment que voir une réponse appropriée à un avis négatif améliore leur impression de l’hôtel.



Il est recommandé aux hôteliers d’investir dans des outils numériques qui leur permettent de gérer les avis de manière active. Par exemple, ils peuvent envoyer des rappels automatiques pour inviter les clients à publier leurs commentaires, aider les établissements à mieux les comprendre et à les remonter à leur personnel tout en les analysant et identifiant ceux qui nécessitent une attention particulière. La gestion active des avis aide les hôtels à améliorer leur réputation et à attirer davantage de réservations.



Dès l’instant où un voyageur recherche un séjour dans un hôtel jusqu’aux jours et semaines suivant la fin de son voyage, l’utilisation d’outils numériques facilite une communication effective.



Cette dernière optimise l’assistance proposée par l’hôtel à ses clients, contribue à améliorer leur expérience et permet également de les surprendre. Dans un monde impacté par la COVID-19 où les voyageurs sont de plus en plus préoccupés par des facteurs clés comme la sécurité et la flexibilité, les nouvelles technologies sont devenues encore plus importantes pour créer du lien avec les clients.