Dispositif "coûts fixes rebond" : les 2 décrets sont parus !

Valérie Boned a notamment demandé quelques éclaircissement à l'occasion de la la réunion « sortie d’aides » organisée ce vendredi matin avec Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, Alain Griset Secrétaire d'Etat en charge des PME et Jean-Baptiste Lemoyne Secrétaire d'Etat au Tourisme.



Ce rendez-vous rassemblait les secteurs du tourisme : hôtellerie - restauration, événementiel, résidences de tourisme, opérateurs de voyages et de séjours...



A cette occasion, " Bruno Le Maire a vraiment cité les agences de voyages pour lesquelles il pointe une attention particulière tout comme la montagne, l'Outre-Mer et l'évènementiel " nous précise la secrétaire générale des Entreprises du Voyage.



Lors de cette réunion, l'ensemble des acteurs ont fait remonter aux ministres le retard important constaté dans le versement de l'aide aux coûts fixes. Sur ce sujet Bruno Le Maire a confirmé qu'il avait donné des instructions à ses services ainsi qu'à la Direction des Finances Publiques pour que les dossiers soient traités plus rapidement. Il a également précisé qu'un système de traitement automatique allait être mis en place pour les dossiers de moins de 30 000 €.



"Cette réunion s'est tenue dans un bon état d'esprit général. Le message passé à l'occasion de ce rendez-vous est un message de mobilisation et d'optimisme. Nous sentons que l'Etat reste mobilisé pour soutenir la reprise de l'activité" précise Simon Thirot, Délégué général de l'UNAT.



Autre sujet abordé lors de cette réunion : les Prêts Garantis par l'Etat (PGE) dont la date de demande pourrait être décaler de 6 mois jusqu'à juillet 2022 (au lieu de décembre 2021).