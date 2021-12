Dream Yacht Charter ouvre un bureau commercial à Barcelone

Le Groupe prévoit un premier recrutement de 10 personnes en 2022 pour former une équipe multilingue qui saura répondre rapidement et efficacement à la très forte demande que connaît Dream Yacht Charter

Ce hub permettra d'assister les clients européens dans le cadre de leur croisière en direction d'une des 52 destinations mondiales que propose Dream Yacht Charter"

L'augmentation de la demande et l'engouement pour la navigation en famille ou entre amis ont poussé le spécialiste de la location de bateaux de plaisance Dream Yacht Charter à renforcer sa présence en Europe, en", précise un communiqué.Ce bureau viendra s'ajouter à ceux déjà existants en France à La-Trinité-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer et Marseille.Pour rappel, fondée en 2000 par Loïc Bonnet, cette société est à l’origine une entreprise de location de 6 voiliers basée aux Seychelles.Elle fait partie du Groupe Dream Yacht Group (Dream Yacht Sales, SamBoat) qui en 2021, devrait dépasser les 143 millions d’euros de chiffre d’affaires.Le Groupe emploie plus de 600 personnes dans 31 pays, est présent sur 52 destinations à travers le monde, et exploite 930 voiliers monocoques et catamarans.