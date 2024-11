Droit à l'image : quelles photos utiliser pour son site et ses brochures ? [ABO]

TourMaG - Que répondre à ce type de demandes ?



Clara Viguié : Mon principal conseil c'est déjà, de ne pas payer tout de suite le montant qui est réclamé. Ces sommes sont souvent évaluées de manière arbitraire. D'un point de vue juridique, il faut toujours justifier la nature et le montant de la demande de compensation financière sollicitée.



Il vaut donc mieux prendre attache auprès d'un conseil pour examiner dans quelle mesure la réclamation est fondée, et si elle mérite ou non une réponse.



Mais avant, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que cette photo est finalement purement banale ou non ? Comme je viens de vous l'expliquer si cette photo est très banale, par définition le photographe ne peut pas se prévaloir de droits d'auteur et il ne peut pas empêcher d'autres opérateurs d'utiliser sa photo. A noter qu’il peut en revanche se prévaloir d’autres fondements tels que le parasitisme.



En revanche, si la photo est travaillée et présente une certaine originalité, son utilisation sans autorisation peut constituer une contrefaçon. En matière de droits d’auteur, il faut avoir à l’esprit que les images ou les photos sont protégées à compter de leur création et qu’un dépôt n’est donc pas nécessaire.



Seuls les tribunaux sont à même de juger si ces images ou photos sont originales et effectivement éligibles à une telle protection.