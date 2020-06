Dubaï: l'émirat accueillera ses premiers touristes le 7 Juillet

des milliers de personnes affectées par les restrictions mondiales du trafic aérien de passagers depuis le début de la pandémie de reprendre leurs projets de voyage

Ce week-end, le Comité suprême de gestion des crises et des catastrophes a présenté les nouveaux protocoles de transport aérien pour les citoyens, les résidents et les visiteurs de Dubaï permettant ainsi à "".Action-Visas détaille ces, conformes aux directives du vice-président, premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum et approuvées par le prince héritier de Dubaï et président du Conseil exécutif, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.