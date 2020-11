Dubaï propose un programme pour télétravailler... depuis l'Emirat

Puis de présenter un passeport avec validité de moins de 6 mois, une preuve d’emploi de l’entreprise actuelle avec un contrat effectif d’au moins 1 an, avec un salaire au minimum de 4 230 € par mois, les 3 dernières fiches de paye et les trois derniers

relevés bancaires.



Pour les propriétaires d'entreprise, il est indispensable de justifier une preuve de sa propriété pour un an ou plus, ainsi qu'un revenu moyen de 4 230 € par mois et les trois derniers relevés bancaires.



"Dubaï et les Émirats Arabes Unis sont aujourd’hui reconnus pour avoir mis en place un modèle exemplaire de lutte contre le Covid-19 et le Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme (WTTC) a même récompensé la ville du label « Destination sûre »

(Safe Travel Stamps)," explique le message de l'office de tourisme de l'Emirat.



Dubaï a enfin instauré le label « Dubaï Assured » consacré à la certification des établissements qui respectent et appliquent les protocoles sanitaires en lien avec la pandémie.