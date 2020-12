E-learning Abu Dhabi : voyage 5* à gagner Vous l’attendiez ! Voici les détails du voyage à gagner par l’un des certifiés Abu Dhabi Specialist

Multipliez vos chances de gagner l’un des 45 bons cadeaux et un voyage 5* pour deux personnes à Abu Dhabi en vous inscrivant et en vous certifiant dès maintenant !

Rédigé par l’Office de Tourisme d’Abu Dhabi le Lundi 7 Décembre 2020

Un 1er tirage au sort aura lieu le 11 décembre pour attribuer les premiers 20 bons cadeaux à remporter sur la liste des certifiés. Les heureux gagnants recevront leur bon cadeau par la poste à temps pour Noël !



► Un 2ème tirage au sort aura lieu en 2021, sur la liste des certifiés depuis le lancement de l’e-learning, afin de remporter les 25 autres bons cadeaux et un superbe voyage pour 2 personnes.



►

Un voyage d’exception à gagner : tous les détails ici ! (Dates de voyage entre mi-avril 2021 et fin mars 2022)

La compagnie Etihad Airways offre 2 billets d’avion en classe économique. Elue meilleure compagnie aérienne du Moyen-Orient aux World Travel Awards 2020, elle propose une expérience à bord inégalée et en toute sécurité à chaque étape du voyage. Etihad Airways dessert depuis son Hub Abu Dhabi, plus de 60 destinations (Asie, Australie, Moyen-Orient...) et opère un vol quotidien direct depuis Paris-Charles de Gaulle en 787 Dreamliner.

découvrir en avant-première la nouvelle adresse élégante d’Abu Dhabi avec 2 nuitées offertes par le Hilton Abu Dhabi Yas Island Resort (5*) lequel ouvrira ses portes au printemps 2021. Situé dans la baie de Yas, l'hôtel disposera (entre autres !) d’une plage urbaine avec piscine à débordement suspendue au-dessus des eaux du golfe Arabique, d’une plage flottante, d’un spa, de 4 bars et restaurants et d’un club enfants.

Plus d’informations



Il pourra profiter de son séjour sur Yas Island pour découvrir, à seulement 10 mn de l’hôtel, les parcs Ferrari World et ses attractions sensationnelles autour de la célèbre voiture rouge, le Warner Bros. World, ainsi que le parc aquatique Yas Waterworld et son plus grand toboggan en tornade du monde, pour lesquels il bénéficiera d’entrées gratuites pour 2 personnes sur 3 jours offertes par Yas Island Abu Dhabi. Pour compléter son expérience de « l’île du divertissement » : flânerie sur Yas Marina, conduite sur le circuit de F1 au Yas Marina Circuit, golf sur le Yas Links, parcours très connu au Moyen-Orient, survol de l’île en hydravion, sports nautiques sur Yas Beach, excursion en bateau pour observer les dauphins ou découvrir l’ancestrale pêche à la perle...

Plus d’informations

Le Saadiyat Rotana Resort & Villas (5*) lui offre également la chance de séjourner 2 nuits en chambre Premium vue mer avec petit déjeuner inclus et de profiter de l’île de Saadiyat, où se conjuguent excellence balnéaire et culturelle.

plage paradisiaque de sable blanc et eau turquoise sur 9 km, à proximité immédiate du Louvre Abu Dhabi. Il compte 327 chambres, 13 villas sur la plage dont certaines avec piscine privée, 8 restaurants, un Spa ZEN et propose de nombreuses activités nautiques et de loisirs.

Louvre Abu Dhabi ! 2 entrées vous sont offertes pour découvrir le majestueux Louvre des sables, 1er musée universel du Moyen-Orient. Prouesse architecturale conçue par Jean Nouvel dans la mer sur l’île de Saadiyat, son dôme flottant offre une pluie de lumière naturelle kaléidoscopique. Il propose des audioguides et visites guidées en français, des tours architecturaux en kayak, un restaurant Fouquet’s et maintenant également des cours de yoga sous le dôme !

E-learning d’Abu Dhabi



Vous aurez également à votre disposition de nombreuses ressources sur la destination, comme des brochures touristiques en français, une galerie de photos, les dernières actualités de la destination, une FAQ complète sur Abu Dhabi pour répondre rapidement aux questions les plus courantes. La plateforme d’e-learning d'Abu Dhabi , entièrement en français, vous attend, alors n'attendez plus pour vous former sur la destination ! Conçu spécifiquement pour les tour-opérateurs, les agents de voyage et les groupistes, le Programme Spécialiste Abu Dhabi vous fournira des informations précises et à jour sur Abu Dhabi afin de vous aider à promouvoir la destination auprès des voyageurs.Vous aurez également à votre disposition de nombreuses ressources sur la destination, comme des brochures touristiques en français, une galerie de photos, les dernières actualités de la destination, une FAQ complète sur Abu Dhabi pour répondre rapidement aux questions les plus courantes.

Multipliez vos chances de gagner un voyage 5* à Abu Dhabi en vous inscrivant et en vous certifiant dès maintenant !



Pour participer à l’e-learning et devenir un spécialiste d’Abu Dhabi :

https://www.abudhabispecialist.com/





Contact

france@dctabudhabi.ae

Tel : 01 53 52 03 52





