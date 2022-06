EDV : c'est parti pour la campagne de pub !

On s’occupe de tout sauf de votre valise

"Quand on fait quelque chose, ça sert à tout le monde, mais je voulais différencier cette fois les adhérents et les non adhérents.



Un site dédié permettra de géolocaliser uniquement les agences des adhérents".

Présenté en avant-première lors du Congrès des Entreprises du Voyage à Punta Cana en République Dominicaine, le coup d'envoi de la nouvelle campagne de communication dont le but est de valoriser les opérateurs de voyages et leurs conseils a été donné le 2 juin 2022.Le slogan est simple : «». Ainsi les Entreprises du Voyage souhaitent mettre en lumièreUn tout nouveau site, toutsauflesvalises.fr a également été lancé pour référenceret permettre à chacun de retrouver le point de vente le plus proche de chez soi.Lors du Congrès Jean-Pierre Mas Président des Entreprises du Voyage avait déclaré :Le site regroupe également toutes les informations sur les destinations ouvertes aux voyageurs, ainsi que les conditions d’entrée des pays en fonction de son statut vaccinal.