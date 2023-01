EXCLUSIF - Bleu Voyages a le blues... J.-P. Lorente quittera-t-il l'entreprise ? 🔑

On a emprunté 6,4 ME et on a commencé à rembourser. On demande actuellement à nos banquiers une franchise sur les deux prochaines années (2023 et 2024) sans passer par la voie du médiateur, ce qui n’est pas obligatoire.



On n'est pas affaiblis de ce côté-là , mais il est évident que le manque de volume d’affaires dans le business travel nous a pénalisés.



Et en particulier notre positionnement international sur un segment orienté vers des grands groupes et des organisations supra-nationales, ces clients ayant appliqué des restrictions draconiennes en matière de déplacements.



Ainsi, au 31 décembre 2022, nous avons perdu pour des raisons informatiques et technologiques le budget de l’OCDE (15 millions d’euros) que nous traitions depuis 12 ans et qui renouvelait systématiquement, alors que ce genre d’institution change, en général, tous les 3 ou 6 ans.



Ce n’est pas l’OCDE qui nous a spécialement mis en difficulté, mais plutôt la nature et le type de notre clientèle. D’ailleurs, cette défaillance ne nous impactera pas sur 2022 mais plutôt sur l’exercice 2023.



Il faut savoir aussi que la route Shangaï, Pékin et New York représentaient 10% du chiffre d'affaires de Bleu Voyages. Si les USA sont repartis, pour les deux autres destinations ce n’est pas tout à fait le cas. Donc, l’ensemble mis bout - bout, ça fait mal, surtout quand on y ajoute les départs et les réorganisations des effectifs pendant le Covid.

Sur la partie loisirs on est parfaitement dans le marché. On a rattrapé 2019, on a des acomptes et de la trésorerie. Sur le MICE on est au dessus de 2019... et en sous-effectif. On recrute même pour ce département...

Pour l’instant rien n’est acté, signé, ni formalisé en ce sens… Il y a des discussions avec le Groupe Marietton depuis la rentrée pour nous aider à nous accompagner dans la restructuration de l’entreprise et à trouver de nouvelles pistes d’économie possibles et, en particulier, des synergies qui n’avaient pas été mises en œuvre.



Ceci est dû au fait que chacun, pendant la crise sanitaire était resté isolé et parce qu’on a tous été pris par les questions de remboursements, de prêts garantis, d’aides de l’état, l’APLD, car on était dans l’urgence...