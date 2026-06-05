Edgar Suites - Jules Ferry : une nouvelle adresse parisienne au cœur de la Folie‑Méricourt

L'opérateur immobilier Edgar Suites vient de finaliser la restructuration complète d'une ancienne auberge de jeunesse pour y implanter sa nouvelle adresse parisienne.
Déployé sur une superficie de 780 m² au sein d'un immeuble de style haussmannien, ce projet marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement de Edgar Suites.
Les travaux de réhabilitation ont été menés avec l'objectif d'intégrer l'établissement au cœur de la Folie‑Méricourt, un quartier du 11e arrondissement caractérisé par son dynamisme, ses galeries créatives et ses commerces indépendants.
Située à proximité du Canal Saint-Martin, de la place de la République et du Haut-Marais, la résidence offre, depuis certains de ses appartements, des vues sur le square arboré Jules-Ferry, les toits de Paris, ainsi que sur des monuments tels que la Tour Eiffel ou le Sacré-Cœur.
« Avec la Résidence Jules Ferry, nous poursuivons notre ambition de réinventer l’hospitalité urbaine à travers des lieux de séjour pensés pour répondre aux nouveaux usages du voyage », explique Xavier O’Quin, président et co-fondateur d’Edgar Suites.
« Cette première implantation dans le 11e arrondissement (...) illustre également notre volonté de transformer des bâtiments existants pour créer des adresses pleinement intégrées à leur environnement. »
Au-delà de la revalorisation patrimoniale, cette ouverture s'accompagne d'une démarche environnementale : la résidence vise l'obtention du label international Clef Verte.
Déployé sur une superficie de 780 m² au sein d'un immeuble de style haussmannien, ce projet marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement de Edgar Suites.
Les travaux de réhabilitation ont été menés avec l'objectif d'intégrer l'établissement au cœur de la Folie‑Méricourt, un quartier du 11e arrondissement caractérisé par son dynamisme, ses galeries créatives et ses commerces indépendants.
Située à proximité du Canal Saint-Martin, de la place de la République et du Haut-Marais, la résidence offre, depuis certains de ses appartements, des vues sur le square arboré Jules-Ferry, les toits de Paris, ainsi que sur des monuments tels que la Tour Eiffel ou le Sacré-Cœur.
« Avec la Résidence Jules Ferry, nous poursuivons notre ambition de réinventer l’hospitalité urbaine à travers des lieux de séjour pensés pour répondre aux nouveaux usages du voyage », explique Xavier O’Quin, président et co-fondateur d’Edgar Suites.
« Cette première implantation dans le 11e arrondissement (...) illustre également notre volonté de transformer des bâtiments existants pour créer des adresses pleinement intégrées à leur environnement. »
Au-delà de la revalorisation patrimoniale, cette ouverture s'accompagne d'une démarche environnementale : la résidence vise l'obtention du label international Clef Verte.
Quand le design contemporain rencontre l'art : la signature AMCA Oval
Autres articles
-
Edgar Suites : une nouvelle résidence hôtelière à Clichy
-
Edgar Suites inaugure une nouvelle adresse à Levallois-Perret
-
Emmanuel Drouet rejoint Edgar Suites
-
Paris : Edgar Suites inaugure une nouvelle résidence haut de gamme dans le XVe
-
Edgar Suites : Casilda Mulliez nommée Directrice du Développement Immobilier Espagne et Portugal
L'identité visuelle de l'adresse a été développée conjointement par l'équipe d'architecture d'intérieur d'Edgar Suites et le studio AMCA Oval, fondé par Alexis Martial et Adrien Caillaudaud.
L'aménagement s'inspire des lignes sobres du style de Constantin Brancusi, associant le bois, le métal et la céramique.
Dans les salons, le mobilier se compose de canapés en velours Edgar x AMPM, de tapis aux motifs géométriques noirs et blancs, ainsi que d'une sélection de meubles vintage.
AMCA Oval a conçu plusieurs séries d'objets spécifiques pour cette adresse : des tables basses laquées de forme ovoïde, des luminaires coniques teintés d'orange, des appliques murales de la gamme Aurora de couleur ivoire, ainsi que des coussins en jacquard italien baptisés « Vibrations ». Le duo de designers signe également l'ensemble des peintures et des photographies exposées.
Dans les chambres, la décoration est plus minimaliste. Elles se caractérisent par des têtes de lit laquées rouge foncé intégrant les liseuses, et affichent une œuvre peinte sur support aluminium issue de la collection « Néo-Vibrations ».
Enfin, les salles de bain adoptent un traitement de couleur unie mate, déclinée en rose terracotta ou en vert olive, et sont équipées de miroirs sérigraphiés par le studio AMCA Oval.
A lire : Edgar Suites : une nouvelle résidence hôtelière à Clichy
L'aménagement s'inspire des lignes sobres du style de Constantin Brancusi, associant le bois, le métal et la céramique.
Dans les salons, le mobilier se compose de canapés en velours Edgar x AMPM, de tapis aux motifs géométriques noirs et blancs, ainsi que d'une sélection de meubles vintage.
AMCA Oval a conçu plusieurs séries d'objets spécifiques pour cette adresse : des tables basses laquées de forme ovoïde, des luminaires coniques teintés d'orange, des appliques murales de la gamme Aurora de couleur ivoire, ainsi que des coussins en jacquard italien baptisés « Vibrations ». Le duo de designers signe également l'ensemble des peintures et des photographies exposées.
Dans les chambres, la décoration est plus minimaliste. Elles se caractérisent par des têtes de lit laquées rouge foncé intégrant les liseuses, et affichent une œuvre peinte sur support aluminium issue de la collection « Néo-Vibrations ».
Enfin, les salles de bain adoptent un traitement de couleur unie mate, déclinée en rose terracotta ou en vert olive, et sont équipées de miroirs sérigraphiés par le studio AMCA Oval.
A lire : Edgar Suites : une nouvelle résidence hôtelière à Clichy