Edgar Suites - Jules Ferry : une nouvelle adresse parisienne au cœur de la Folie‑Méricourt

Avec la Résidence Jules Ferry, nous poursuivons notre ambition de réinventer l’hospitalité urbaine à travers des lieux de séjour pensés pour répondre aux nouveaux usages du voyage

Cette première implantation dans le 11e arrondissement (...) illustre également notre volonté de transformer des bâtiments existants pour créer des adresses pleinement intégrées à leur environnement.