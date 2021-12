Egypte, Jordanie : CroisiEurope lance une offre spéciale

Pour toute réservation faite avant le 25 décembre 2021, pour une croisière dans la mer rouge entre Égypte et Jordanie, pour les départs du 22 et 29/01 et du 05 et 12/02, CroisiEurope propose une remise exceptionnelle de 500 € par personne, plus un sur-classement en pont offert ainsi que 2 excursions offertes : réserve naturelle de Ras Mohammed et journée Louxor et la Vallée des Rois.



Au programme de itinéraire : Louxor, l'antique Thèbes et la Vallée des Rois, Pétra, Le désert Wadi Rum, la réserve naturelle de Ras Mohammed, Hurghada.



De plus, un préprogramme optionnel de 3 jours au Caire est proposé avec la découverte des pyramides de Kheops, Khephren et Mykérinos sur le plateau de Gizeh, la visite du musée égyptien du Caire avec le trésor de Toutankhamon.